Homem inocente deixa a cadeia após sete meses preso no lugar do irmão A confusão só terminou quando Laércio gravou vídeo confessando os crimes e pedindo a libertação do irmão inocente

Cidade Alerta|Do R7 27/03/2025 - 19h34 (Atualizado em 27/03/2025 - 19h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share