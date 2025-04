Homem mantido como refém em ônibus paralisa metrô de Itaquera; veja o que acontece dentro do veículo

A polícia está em negociação com um suspeito dentro de um ônibus ao lado da estação de metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo. O homem, que faz o motorista do transporte de refém, parece incomodado com a presença de quatro agentes táticos próximos ao local. Snipers estão posicionados para monitorar a situação, e o uso de um taser é considerado se a negociação não avançar.



