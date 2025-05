Homem mata cãozinho da ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento

Josemar Danilo da Silva, de 38 anos, está sendo procurado pela polícia, acusado de ter matado o cachorro da ex-mulher, em Porto Ferreira (SP), para se vingar. Ele não concordava com o fim do relacionamento. Emilly Talita Rodrigues ficou em estado de choque, segurando o animal já ferido e sangrando, enquanto gritava e chorava. O ex matou o cãozinho Teodoro, de 2 anos, porque sabia que ela ia sofrer muito. O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como violência doméstica, ameaça, maus-tratos contra animais e furto, já que Josemar levou o sistema das câmeras de monitoramento da casa. A prisão preventiva dele foi decretada pela Justiça e ele segue foragido.



