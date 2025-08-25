Homem mata namorada e manda foto do corpo dela para a família dias após se mudar para morar com ela
A jovem havia deixado o cargo público que ocupava em Brasília para iniciar uma nova fase ao lado do homem
Ana Paula, de 27 anos, foi assassinada pelo namorado, Lucas França, em Sinop (MT), poucos dias depois de se mudar para a cidade para viver com ele. A jovem havia deixado o cargo público de fonoaudióloga que ocupava em Brasília para iniciar uma nova fase ao lado do companheiro. No quarto dia após a mudança, Lucas ligou para a família da vítima, confessou o crime e enviou fotos do corpo. O suspeito acabou preso em flagrante.
