Homem mata namorada e manda foto do corpo dela para a família dias após se mudar para morar com ela

Ana Paula, de 27 anos, foi assassinada pelo namorado, Lucas França, em Sinop (MT), poucos dias depois de se mudar para a cidade para viver com ele. A jovem havia deixado o cargo público de fonoaudióloga que ocupava em Brasília para iniciar uma nova fase ao lado do companheiro. No quarto dia após a mudança, Lucas ligou para a família da vítima, confessou o crime e enviou fotos do corpo. O suspeito acabou preso em flagrante.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!