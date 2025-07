Homem mata namorada e o melhor amigo após descobrir que os dois estavam juntos

Joice, de 29 anos, namora com o Flávio. Um belo dia, ele descobriu uma traição. A namorada estaria saindo com o vizinho, Edson, que é melhor amigo do namorado dela. Joice, então, foi brutalmente agredida pelo companheiro. Não satisfeito, Flávio foi até o apartamento ao lado e atirou contra o melhor amigo. Edson, o amante de Joice, morreu na hora. Flávio voltou para o apartamento de Joice e a matou com vários tiros, na frente dos filhos. Depois do crime, o suspeito fugiu e enviou um áudio desafiando a polícia. No apartamento de Joice, os investigadores encontraram uma carta que teria sido deixada por ela. Nela, a vítima escreveu: “Se algo acontecer comigo, vocês vão saber quem foi o culpado”.



