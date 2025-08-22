Homem suspeito de agredir idosos no interior de SP é espancado e acaba internado na UTI

Um episódio de violência em série contra idosos terminou com o agressor internado em uma UTI em Capela do Alto, no interior de São Paulo. O suspeito agrediu uma idosa de 80 anos e, minutos depois, um aposentado de 63, dentro de um bar da cidade. As duas vítimas ficaram feridas, sendo que o aposentado teve fraturas nas costelas e ferimentos na cabeça. Revoltados, frequentadores do estabelecimento reagiram e espancaram o agressor, que acabou internado em estado grave na UTI.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!