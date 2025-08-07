Identidade de suspeito de balear policial militar em Paraisópolis, em SP, é descoberta

Um policial militar foi baleado no pescoço durante uma abordagem na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (7). Kauan, de 19 anos, é um dos suspeitos de ter cometido o crime. A vítima estaria perseguindo o suspeito, que estava em uma moto roubada. O agente foi socorrido pelo Helicóptero Águia e está estável no hospital. Kauan fugiu com o comparsa Gabriel após o crime e está sendo procurado.



