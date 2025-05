Idosa fica na mira de pistoleiros após herdar fazenda de R$ 96 milhões

Um idoso, com o nome fictício de seu João, fazia negócio em uma fazenda e tinha umas cabeças de gado. A propriedade, avaliada em R$ 96 milhões, foi colocada como garantia pelo dono. Um tempo depois, no entanto, o gado sumiu. Seu João foi à Justiça e conseguiu ficar com a fazenda para ele. Pouco tempo depois da vitória, ele morreu. Sua esposa, dona Maria, ficou sozinha na propriedade. Ela começou a perceber pessoas invadindo o local e querendo tomar o terreno. Quem está por trás dessa invasão? Os antigos proprietários. Veja o que aconteceu quando dona Maria resolveu ir à polícia.



