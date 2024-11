Forças israelenses divulgaram imagens do momento em que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, é localizado por um drone. No vídeo, ele aparece com o rosto coberto. Quando percebe o equipamento, ele joga um pedaço de madeira contra o drone. Em seguida, tropas israelenses entram no local e matam o líder e mentor dos ataques de 7 de outubro de 2023.