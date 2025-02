Influenciadora de 26 anos é presa como responsável pela distribuição de drogas em Barueri (SP)

Conhecida no mundo do crime como “Tia Carol”, Carolina, de 26 anos mantém pode de blogueira nas redes sociais. Mas, na vida real, a jovem faz parte da maior facção criminosa do país: o PCC. Ela era responsável pela distribuição de drogas na região de Barueri, na Grande São Paulo, principalmente de uma nova droga que chegou às ruas. Um comprimido em formato de abacaxi, conhecido como “abacaxizinho” era uma das principais substâncias que Carolina distribuía. "Tia Carol" usava sua beleza para se camuflar em festas e, assim, inserir a nova droga no mercado. Ela e um comparsa foram presos em uma operação da polícia, e a nova substância foi encaminhada para perícia.