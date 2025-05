Influenciadora é agredida por ex-marido e ex-sogra em saguão do próprio apartamento

A influenciadora Vavá Cunha foi agredida pelo ex-marido e pela ex-sogra no saguão do apartamento em que mora com a filha na Vila Andrade, na zona oeste de São Paulo. Ela contou que Rafael pediu para ver a bebê e levou a mãe dele junto. Como não queria ficar sozinha com os dois, chamou a babá da criança para acompanhá-los. Enquanto a babá chegava, Vavá pediu para o porteiro não autorizar a saída do homem com sua filha. Rafael, então, teria se irritado e começado a xingar a influenciadora. Ela reagiu apontando o dedo no rosto dele e dizendo para ele parar com os xingamentos. Foi quando as agressões começaram. A ex-sogra também partiu para cima da influenciadora, que confessou ter reagido e batido nela também.



