Influenciadora que ficou famosa por contar rotina no presídio é presa novamente

A influenciadora Nayra Gabrielly, conhecida nas redes sociais por mostrar a rotina dentro da prisão, foi presa novamente ao tentar visitar o namorado, Daniel. Nayra tem mais de 70 mil seguidores nas redes sociais e ganhou notoriedade ao publicar vídeos contando detalhes da sua experiência no sistema prisional, inclusive relatando episódios como ter sido roubada por outras detentas. Ela já havia sido presa por tráfico de drogas em 2023 e respondia em liberdade. As autoridades ainda investigam o novo envolvimento de Nayra com atividades criminosas.



