Jovem de 14 anos mata pais e irmão e finge desaparecimento da família no Rio de Janeiro

Um adolescente de 14 anos ligou para os avós dizendo que os pais e o irmãozinho sumiram, mas logo confessou que os matou no Rio de Janeiro. Os corpos do casal e da criança de 3 anos foram encontrados dentro de uma cisterna. A mãe é Inaila Teixeira, o pai Antônio Carlos Teixeira e a criança, Antônio Filho. A Polícia Civil e peritos do posto regional de Polícia Técnico-Científica foram acionados e isolaram o local para perícia. O menino teria dopado a família antes da execução. A motivação do crime seria porque os pais não o autorizaram viajar para conhecer uma menina com quem ele estava conversando na internet.



