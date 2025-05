Jovem de 19 anos é morta pelo ex-companheiro na frente dos filhos no interior paulista

Uma jovem foi morta pelo ex-companheiro em Catanduva, no interior de São Paulo. Beatriz Alves Garcia, de 19 anos, levou vários golpes de faca. Depois de cometer o crime, José Wellington fugiu do local, mas foi localizado e preso. Os filhos da vítima, de 2 e 5 anos, viram a mãe ser assassinada. José é pai da criança mais nova. O suspeito disse à polícia que a motivação do crime seria uma suposta traição de Beatriz.



