Jovem desaparece após sair com os amigos para encontro de motos no interior de São Paulo

Matheus, de 25 anos, desapareceu após sair com os amigos para um encontro de motos em uma cidade vizinha de Salto, no interior de São Paulo. Ele combinou a saída com os colegas e, quando o evento acabou, voltou sozinho, mas nunca chegou em casa. O pai e a irmã de Matheus chamaram a polícia e a Guarda Municipal, que faz buscas com cães farejadores. Segundo a família, o jovem não tem inimigos, dívidas ou envolvimento com o crime.



