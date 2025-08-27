Jovem desaparece após sair de casa no interior de São Paulo; ele tinha apenas R$ 40 na carteira

A família de Daniel Silva está desesperada por notícias do jovem de 25 anos que desapareceu em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. Ele saiu de casa na última segunda-feira (25) para buscar a moto utilizada no trabalho como motorista de aplicativo e não retornou. Desde então, familiares e guardas civis municipais têm realizado buscas intensas pela região.



Daniel é descrito como um rapaz tranquilo e dedicado à rotina entre trabalho e academia. No dia do seu desaparecimento, ele deixou a residência onde mora com os pais adotivos apenas com R$40 no bolso. O último sinal registrado do celular dele foi numa avenida próxima à área de mata.



