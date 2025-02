Jovem é morta pelo ex-marido com golpes de faca após disputa pela guarda da filha

Amanda, de 23 anos, e Evandro ficaram juntos por quatro anos. Eles tiveram uma filha juntos e, há um ano, desde a separação tinham guarda compartilhada. O ex-casal sempre discutia sobre a guarda da filha, pois o homem queria ficar com ela a todo custo, chegando a ameaçar diversas vezes Amanda por causa disso. Em uma das ameaças, ele disse que, se mulher deixasse a menina com alguém para sair, ele a mataria, e foi isso que aconteceu. Amanda deixou a menina aos cuidados de uma babá e foi para a balada. Evandro cumpriu a ameaça matando a ex-namorada com golpes de faca. A vítima não resistiu e a polícia está nas ruas em busca do suspeito.