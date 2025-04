Jovem promessa do xadrez brasileiro desaparece misteriosamente no meio de partida em São Paulo

Naiara, uma das maiores promessas do xadrez nacional, desapareceu no meio de uma partida amistosa em um clube no centro da capital paulista. A enxadrista de 23 anos, saiu para beber água e não voltou. Seu amigo e mentor, que estava presente, não entende o que aconteceu. Ela viajava pelo Brasil competindo e nunca tinha dado qualquer indício de sumiço. Agora, a comunidade do xadrez se mobiliza nas redes sociais para encontrá-la.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!