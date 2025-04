Laudos confirmam sangue de Vitória em cativeiro e carro de Maicol

A coletiva de imprensa sobre o caso da jovem Vitória Regina de Sousa reuniu o delegado da DEMACRO e especialistas do Instituto de Criminalística. A principal informação é a confirmação da presença de sangue de Vitória no suposto cativeiro na casa do suspeito Maicol. Além disso, foi encontrado material genético dela no carro dele. O local exato da morte ainda não foi determinado. O exame para abuso sexual resultou inconclusivo devido às condições em que o corpo foi encontrado.



