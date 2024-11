Legítima defesa? Enteado se envolve em briga de casal que termina em morte

Uma briga de casal terminou em morte em Santo André, no ABC Paulista. A vítima é Thirso, de 22 anos. Ele vivia uma relação marcada por violência doméstica com Rita de Cássia Delfino, de 38. Durante mais uma briga, Thirso tentou agredir Rita e o enteado dele, de 14 anos, o atacou com cinco golpes de faca. Ele morreu no local e Rita e o filho fugiram. A família da vítima acusa mãe e filho de terem planejado a morte de Thirso. O menino admitiu o crime, mas ambos alegam legítima defesa. Acompanhe!