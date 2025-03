Maicol é transferido de Cajamar (SP) para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos

Maicol Salles dos Santos, acusado de confessar o assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi transferido da delegacia de Cajamar (SP) para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, enquanto seus advogados avaliam pedir a anulação da confissão, alegando tortura durante o depoimento. O caso ganhou a possibilidade de uma reconstituição do crime e a descoberta de fotos de Vitória em uma pasta "oculta" no celular de Maicol, além de prints de perfis de jovens semelhantes à vítima.



