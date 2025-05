Major da Bolívia orientava braço direito de Marcola enquanto ele se escondia no país

A captura de Marcos Roberto Almeida, o “Tuta”, número dois do PCC e braço direito de Marcola, revelou uma complexa rede de proteção na Bolívia, onde ele esteve escondido por cinco anos com o apoio de autoridades locais. Imagens de câmeras de segurança mostram o major Gabriel Hesus Solíz Herédia, integrante de uma tropa de elite boliviana, orientando Tuta sobre como validar documentos falsos brasileiros. A investigação também aponta a participação de um político boliviano com ficha criminal, que fugiu junto ao major no momento da prisão.