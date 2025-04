Médica oftalmologista é executada por adolescente em crime encomendado em Minas Gerais

A médica oftalmologista Paula Sandri Frantz, de 33 anos, foi executada com seis tiros por um adolescente de 16 anos em Itajuba (MG). O crime teria sido encomendado após um golpe de R$ 300 mil, envolvendo a venda falsa de um trator, negociado em 2022 pelo pai da vítima e um dos suspeitos quando estavam presos juntos. Segundo investigações, a médica teria ficado com todo o dinheiro, descumprindo o acordo. O adolescente, que confessou ter sido contratado para o crime por R$ 20 mil, e um homem de 26 anos que acompanhava a ação foram presos após serem identificados por câmeras de segurança. O hospital onde Paula trabalhava emitiu nota de pesar pela morte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!