Menina morre ao cair do sexto andar de prédio e polícia encontra rede de proteção da janela cortada

Em Campinas, no interior de São Paulo, Sophia, de 16 anos, morreu após cair do sexto andar do prédio em que morava com o pai e a madrasta. Durante a investigação, a polícia encontrou a rede de proteção da janela cortada. Agora, os agentes trabalham para investigar se ela foi empurrada do apartamento, ou se a jovem teria se jogado. Uma colega da escola de Sophia já foi chamada para prestar depoimento.



