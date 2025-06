Menino de 10 anos morre envenenado, e mãe suspeita que pai tenha agido para não pagar pensão

Brian, de 10 anos, morreu envenenado no Rio de Janeiro após sair para passear com o pai. Ele não o via desde 2019, mas o homem chegou e levou o menino para um passeio. Quando Brian foi devolvido para a mãe, ele não estava se sentindo bem e foi levado ao hospital. O menino foi internado, não resistiu e, para os médicos, ele foi envenenado. A mãe de Brian acredita que o pai dele tenha o envenenado para não pagar a pensão alimentícia. Ele já devia R$ 24 mil de pensão à criança.



