Mestre de obras desaparece após sair com o veículo da empresa em São Paulo

Epaminondas Neves, de 40 anos, mestre de obras em São Paulo, está desaparecido desde o dia 15 deste mês. Natural da Bahia, ele viajou para a capital em busca de melhores condições de vida e trouxe colegas que hoje moram e trabalham com ele. Responsável por buscar materiais de construção com o carro do patrão, Epaminondas saiu de madrugada com o veículo, sem avisar ninguém, e não foi mais visto. Imagens de segurança confirmam sua saída sozinho, e desde então, amigos e o empregador realizam buscas para tentar entender o que aconteceu.



