Miss desaparece a caminho de São Paulo após dizer que pegaria carona com amigo

Raíssa, miss Serra Branca, sonhava em ser Miss Brasil e, quem sabe, até Miss Mundo. A jovem, de 23 anos, estava no começo da carreira quando decidiu sair de Paulo Afonso, na Bahia, em busca de oportunidades. Ela então vai morar em Curitiba, no Paraná, e começa a trabalhar em uma loja de roupas. Um tempo depois, Raíssa recebe uma oportunidade de emprego em São Paulo. Na segunda, ela sai do apartamento e avisa que vai pegar uma carona com um amigo. Só que Raíssa desaparece misteriosamente. O amigo alega que a jovem desistiu da carona. A irmã dela relata que ela já teria se desentendido com esse amigo.



