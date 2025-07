Mistério em MG: professora de história é encontrada morta com marcas de violência

Em Vespasiano, Minas Gerais, uma professora foi encontrada morta com marcas de violência. Soraya Bonfim, de 56 anos, dava aulas de história. A polícia achou a vítima após receber uma denúncia de corpo abandonado. A morte de Soraya é um grande mistério. Não há registro de imagens dela pelas câmeras de segurança do prédio onde morava.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!