Mistério: homem entra no porta-malas de carro em movimento e é encontrado morto

Câmeras de segurança registraram um homem, de 29 anos, entrando no porta-malas de um carro em movimento. Thiago Foloni aproveitou que o carro estava com compartimento aberto. O motorista não percebeu e seguiu dirigindo. No dia seguinte, o dono do carro encontrou o rapaz morto dentro do porta-malas. O que aconteceu? Veja na reportagem.



