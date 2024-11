Moradores da Grande SP protestam por falta de energia elétrica

Moradores da Grande São Paulo protestam nesta segunda-feira (14) contra demora para restabelecer luz após temporal que atingiu a cidade. Cerca de 500 mil imóveis continuam sem luz no estado, segundo balanço divulgado pela Enel. Em São Bernardo do Campo, na avenida Caminho do Mar, a Polícia Militar foi acionada para conter manifestantes que protestavam contra a falta de energia. O grupo bloqueava a via. Em Diadema, a PM também foi chamada para liberar via fechada por protestos.