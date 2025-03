Morre o amigo de Robinho citado no processo de estupro coletivo na Itália

Rudney Gomes, amigo de Robinho citado no processo de estupro que levou o ex-jogador à prisão, é encontrado morto em Santos, no litoral paulista. Ele seria um dos cinco homens que teria estuprado uma jovem em uma balada na Itália. Rudney não foi julgado porque deixou o país antes da conclusão do processo.



