Motoboy é executado a tiros no interior de São Paulo após ser demitido de adega

Um pai de família, de 23 anos, foi executado a tiros no interior de São Paulo. Lisandro Roberto dos Santos trabalhava com motoboy e a família tem certeza que ele foi morto por causa de dinheiro. Ele foi demitido de uma adega, processou o estabelecimento e tinha acabado de ganhar a causa na Justiça. Lisandro receberia, a partir do mês de julho, R$ 12 mil em prestações. Dois meses antes de ser demitido, ele foi agredido na frente da adega onde trabalhava. Segundo a família, os agressores são agiotas para quem Lisandro devia. A irmã dele disse que o rapaz estava endividado e fazer apostas online. A polícia investiga o autor do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!