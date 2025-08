Mulher é encontrada morta em motel de luxo em Pinheiros, na capital paulista

Uma mulher, de 30 anos, foi encontrada morta num motel que fica em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, neste sábado (2). O corpo foi encontrado na piscina de uma suíte. De acordo com o gerente, o homem foi embora e deixou a mulher no local. Os funcionários tentaram fazer contato com ela, porém, não foram atendidos. Sem resposta, eles foram até a suíte e encontraram a mulher sem vida. O homem que estava com ela retornou ao local e reservou outra suíte. Ele foi descoberto e levado para prestar esclarecimentos na delegacia. Há a suspeita do envolvimento de uma terceira pessoa. O caso foi registrado como morte suspeita.



