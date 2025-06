Mulher é executada dentro da própria empresa; cunhada de 74 anos é mandante do crime

Uma empresária foi executada dentro da própria empresa, no interior de São Paulo. Rosana foi morta por homens que chegaram disfarçados de clientes, tiraram dúvidas sobre os produtos e, em seguida, atiraram. As investigações levaram à prisão dos executores, que confessaram o crime. Nos depoimentos, a polícia descobriu que a mandante era ninguém menos que a cunhada da vítima, uma idosa de 74 anos. Ela fugiu para os Estados Unidos e agora é procurada internacionalmente. As buscas continuam.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!