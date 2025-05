Mulher é feita de refém e tem R$ 18 mil roubados após marcar encontro em motel no interior de SP

Uma mulher foi assaltada e feita de refém após marcar um encontro com um rapaz em um motel em Araçatuba, no interior de São Paulo. Ela chegou com o veículo dela e o homem chegou de carro de aplicativo. Dentro da suíte, ele teria anunciado o assalto e pegou os pertences da moça para fugir com o carro dela. Ela teve R$ 18 mil roubados. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que ela conseguiu escapar e correu para a recepção do motel. O criminoso veio logo atrás e fugiu correndo. Um inquérito foi instaurado para tentar identificar e localizar o assaltante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!