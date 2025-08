Mulher é morta pelo marido em São Paulo após pegar empréstimo para ajudar a empresa do casal

Cleni Siqueira Pedrozo, de 43 anos, foi morta com um disparo de arma de fogo pelo próprio marido em São Paulo. Segundo as filhas do casal, Paulino é um homem abusivo e agressivo, que decidiu matar a mulher porque ela tomou um empréstimo para ajudá-lo. Quando Cleni pediu um empréstimo para ajudar a empresa do casal, ele ficou irritado e disparou contra a esposa. Agora, a filha deles, Ana Paula, ficou frente a frente com o pai na delegacia após o crime. Acompanhe na reportagem.



