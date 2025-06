Mulher é morta pelos irmãos após divisão de terras da família no Piauí

A polícia prendeu dois envolvidos no assassinato da produtora rural Valdenice. Ela foi morta pelo próprio irmão, Adelaíde, em uma emboscada, no Piauí. Os suspeitos presos são o filho de Adelaíde, que ajudou o pai a fugir, e outro irmão da vítima, que teria sido o mentor do assassinato. Valdenice era advogada e tinha saído para ver uma cerca danificada quando foi morta a tiros pelo irmão. Ele não aceitava a forma como as terras da família foram divididas. Adelaíde ainda está foragido. O outro irmão da vítima foi preso, e o sobrinho foi encontrado em Goiás.



