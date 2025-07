Mulher grávida de seis meses é encontrada morta dentro de casa; marido foi preso

Erineide Maria, grávida de seis meses, fio encontrada morta dentro de casa no Cambuci, centro de São Paulo. O marido dela é o principal suspeito do crime. Em conversa com a Polícia Militar, Marcos, de 34 anos, falou que a esposa tinha passado mal, mas quando foi questionado sobre os machucados no corpo da vítima, ele confessou que durante uma briga, acabou perdendo a cabeça e bateu nela até a morte. Marcos chegou a ligar para o SAMU, mas quando os socorristas chegaram, eles perceberam que a vítima já havia morrido há mais de 12 horas.