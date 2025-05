Mulher grávida é morta espancada por vizinha após desentendimento na Grande São Paulo

Uma mulher grávida de sete meses foi morta após uma briga com a vizinha em Guarulhos, na Grande São Paulo. Maíne, de 28 anos, discutiu com Jéssica, que se irritou com o choro da filha de 1 ano da vítima. Durante o desentendimento, Jéssica agrediu Maíne com socos e chutes. A vítima caiu desacordada e não resistiu aos ferimentos. A agressora fugiu do local e segue foragida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!