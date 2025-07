Mulher marca encontro e desaparece a caminho do porto; polícia encontra sangue em barco

A dona Antônia Vicente da Silva, de 49 anos, era uma mulher quieta e se dava bem com todo mundo. Ela conhece Airton e se apaixonou por ele. Em sua última imagem, dona Antônia foi vista caminhando em direção ao porto. Segundo testemunhas, ela ia se encontrar com Airton. Depois disso, a mulher nunca mais foi vista. A família entrou em contato com a polícia, e os investigadores encontraram manchas de sangue na embarcação de Airton. A partir daí, uma caçada ao homem começou. Ele foi encontrado em uma zona rural. De acordo com a polícia, o homem matou dona Antônia e jogou o corpo no rio. A motivação do crime: ciúmes. Acompanhe a reportagem.



