Mulher que aplicava golpes em policiais é presa em hotel no Distrito federal

Graziela Coutinho Barreto, de 41 anos, oferecia renegociação de dívidas de créditos consignados com a promessa de grande redução no valor das parcelas, mas para isso, as vítimas teriam que fazer um novo empréstimo. Segundo as investigações, ela roubou cerca de R$ 3 milhões dos clientes, a maioria, policiais. Já presa, Graziela pediu para fazer uma ligação e tentou aplicar mais um golpe, de dentro da delegacia em Taguatinga, no Distrito Federal.