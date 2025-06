Mulher se apavora ao receber carta anônima com ameaças e munição de fuzil

Em Ilhéus, na Bahia, a funcionária de uma loja recebeu uma encomenda misteriosa com uma carta anônima. Nela, estavam escritas acusações e ameaças de morte. Além disso, dentro do envelope, havia uma munição de fuzil com um bilhete escrito à mão que dizia: "A próxima vai ser na sua cabeça". Ela suspeitou de uma ex-colega de trabalho que tinha sido demitida. Essa ex-colega já havia mandado várias mensagens no celular da vítima, com outras ameaças de morte. O motoboy que fez a entrega foi identificado e revelou quem enviou a carta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!