Mulher vive com medo após ser ameaçada por ex-marido 26 anos mais velho que ela

Marcela, de 37 anos, está sendo ameaçada pelo ex-companheiro Nivaldo, de 63, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a vítima, o homem a teria obrigado a casar contra sua vontade, sendo que ela tinha 20 anos na época e ele, 46. Eles tiveram dois filhos e ela viveu 17 anos sendo agredida física e psicologicamente. Após se separar, Marcela foi para a casa da mãe dela, conseguiu medida protetiva contra Nivaldo, mas ele continuou as ameaças. Ele mandou fotos mostrando um revólver e até chegou a ir à casa da mãe de Marcela, disparando um tiro no portão. Nivaldo ainda foi flagrado por câmeras de segurança tentando agredir a ex-cunhada no meio da rua. Acompanhe o caso.



