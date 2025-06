Namorada de adolescente que matou a família acompanhou mortes por transmissão ao vivo

Segundo a polícia, a namorada virtual do menino que matou os pais e o irmão de 3 anos no Rio de Janeiro sabia do crime. O garoto de 14 anos matou a família, porque os pais não o deixaram viajar do Rio para o Mato Grosso, para ver a menina. A jovem de 15 anos acompanhou as mortes de forma online, em uma transmissão de vídeo em tempo real. Ela estava sendo informada a cada assassinato. Os agentes que ouviram a menina ficaram estarrecidos com a frieza dela, um comportamento muito semelhante ao comportamento do adolescente, que disse não estar arrependido pelo crime.



