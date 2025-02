Novo destino para o chefão do PCC: defesa de Marcola tenta tirá-lo do regime de segurança máxima

O destino do chefão da maior facção criminosa do país pode mudar a qualquer momento. Isso porque a defesa de Marcola tenta retirá-lo do chamado "RDD”, que é o regime disciplinar diferenciado e passá-lo para o sistema prisional comum, onde ele teria contato com outros detentos, visitas, visitas íntimas, acesso à biblioteca e banho de sol. A defesa alega que não é mais necessário que ele seja mantido em um sistema tão rígido.