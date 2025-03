Novo suspeito pela morte de Vitória foi encontrado escondido em sítio de Cajamar (SP)

Um novo suspeito foi identificado na investigação da morte de Vitória Regina de Souza. O rapaz é dono do carro periciado e teria emprestado o veículo para o ex-namorado da adolescente. Equipes da polícia foram até o sítio onde ele estaria escondido desde a noite do desaparecimento de Vitória. Um fio de cabelo encontrado no carro será submetido a um teste de DNA.



