Pai de policial militar é morto a tiros ao chegar em casa; ele não era o alvo dos criminosos

Sidney Alves Nestor, de 64 anos, era pai de um policial militar e foi morto a tiros ao chegar em casa com a família em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ele não era o alvo do atirador. O suspeito estava atrás do sobrinho dele, porque os dois tiveram uma briga por causa da venda de uma moto. Depois do crime, Matheus Nascimento de Sousa, de 39 anos, fugiu, mas acabou preso.