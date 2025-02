Pai de quatro filhos é espancado até a morte e deixado na rua; cunhado é suspeito do crime

Edmilson, um jovem de 24 anos, foi espancado até a morte na Grande São Paulo. Pai de quatro filhos, ele enfrentava problemas conjugais com Larissa, que pediu ao irmão Caio para dar um "corretivo" nele após uma discussão. A família de Edmilson acusa Caio e a sogra de estarem envolvidos no crime. Uma testemunha relatou que Edmilson foi agredido por várias pessoas. Encontrado e socorrido por uma viatura, ele não resistiu aos ferimentos. A polícia segue investigando o caso e procura identificar todos os envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!