Pai some com filha de 3 anos após levá-la para tomar sorvete na Grande São Paulo

Natasha, de 3 anos, desapareceu com o pai em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele é separado da mãe da menina e não tem a guarda dela. Imagens de câmeras de segurança mostraram Lucas com a filha, na rua da casa onde a menina morava com a mãe, Ana Luiza. O homem levou Natasha para tomar sorvete e nunca mais voltou. Buscas acontecem para encontrar os dois. Lucas ainda teria ameaçado Ana Luiza dias antes de desaparecer.



