Pai tenta matar filho a tiros e foge após crime na zona leste de São Paulo

Fabrício, de 30 anos, foi vítima de uma tentativa de assassinato pelo próprio pai, Sandro, na zona leste de São Paulo. Segundo pessoas próximas, pai e filho não tinham boa relação. Sandro seria um homem agressivo com a mãe de Fabrício. Além disso, o filho fazia serviços como eletricista em obras do pai e não vinha recebendo direito por isso. A última discussão entre pai e filho envolveu uma inquilina do suspeito. Ela teve problemas na vizinhança, pediu a ajuda de Fabrício e ele teria dito para não confiar no pai dele. Testemunhas contam que Sandro fugiu em um carro após tentar matar o filho. O rapaz está internado na UTI.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!